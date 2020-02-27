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Polis, 'silahla tehdit' cezasında, davayı kazandı

Bir polis memuru, sBir eczanede yaşanan olayda, eczacı ile hasta arasında tartışma yaşanmış, bu tartışma sonrasında hastanın polis eşinin eczaneye giderek, eczane çalışanlarıyla tartıştığı iddia edilmiştir.adece tanık beyanına itibar edilerek, silahla tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle disiplin cezası almıştır. Açılan davada mahkeme, tek taraflı beyana itibar edilmeyeceğine dikkat çekerek verilen disiplin cezasını iptal etmiştir.
 27 Şubat 2020 14:21
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Polis, 'silahla tehdit' cezasında, davayı kazandı

Bu tartışma karşılıklı şikayetlerle Savcılığa da intikal etmiş ancak takipsizlik kararı verilmiştir.

Eczane sahipleri olaydan 3 hafta sonra, eczaneye gelen polis eşin, olay günü, belindeki silahı belli olacak şekilde, kendileriyle tartıştığını, silahını baskı aracı olarak kullandıklarını belirterek, emniyet müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur. Yapılan soruşturmada, polis memuruna 7068 sayılı Kanunun 8. maddesinin 2-a bendi gereğince kınama cezası verilmiştir.

Kınama cezasının iptali için açılan davada, mahkeme heyeti,
- müşteki ve tanık anlatımlarının net şekilde birbirini teyit etmediği,
- olay gününe ait kamera görüntüsünün ibraz edilemediği,
- tartışma sırasında eczanede bulunan diğer tanık kişilerin beyanlarına başvurulmadığı gerekçesiyle,
disiplin suçunun oluştuğunun şüphelerden uzak bir şekilde somut olarak ortaya konulamadığına karar vermiş ve cezayı iptal etmiştir.

Bu karar, kesinlemiştir:
Memurlar.Net
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