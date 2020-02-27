Polis, 'silahla tehdit' cezasında, davayı kazandı
|27 Şubat 2020 14:21
|Yazdır
Bu tartışma karşılıklı şikayetlerle Savcılığa da intikal etmiş ancak takipsizlik kararı verilmiştir.
Eczane sahipleri olaydan 3 hafta sonra, eczaneye gelen polis eşin, olay günü, belindeki silahı belli olacak şekilde, kendileriyle tartıştığını, silahını baskı aracı olarak kullandıklarını belirterek, emniyet müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur. Yapılan soruşturmada, polis memuruna 7068 sayılı Kanunun 8. maddesinin 2-a bendi gereğince kınama cezası verilmiştir.
Kınama cezasının iptali için açılan davada, mahkeme heyeti,
- müşteki ve tanık anlatımlarının net şekilde birbirini teyit etmediği,
- olay gününe ait kamera görüntüsünün ibraz edilemediği,
- tartışma sırasında eczanede bulunan diğer tanık kişilerin beyanlarına başvurulmadığı gerekçesiyle,
disiplin suçunun oluştuğunun şüphelerden uzak bir şekilde somut olarak ortaya konulamadığına karar vermiş ve cezayı iptal etmiştir.
Bu karar, kesinlemiştir:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.