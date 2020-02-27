Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'eba' hatırlatması
illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilere 'Eba'ya ücretsiz erişim hatırlatması yaptı
|27 Şubat 2020 14:50
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, EBA'yı bilmeyen ve kullanmayan öğrencilere 'Eba'ya tüm operatörlerden ücretsiz 3GB erişim imkanı sağlandığı hatırlatması yaptı.
Bakan Selçuk'un yaptığı paylaşım;
Kaliteli eğitim içeriklerinin ülkenin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşabilmesi için Eba'ya mobil kullanımda tüm operatörlerden ücretsiz 3GB erişim imkanı sağladık. Bilmeyen ve kullanmayan öğrencilerimiz için hatırlatmadır. pic.twitter.com/mCXVXik8HcZiya Selçuk (@ziyaselcuk) February 26, 2020
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