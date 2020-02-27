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Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'eba' hatırlatması

illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilere 'Eba'ya ücretsiz erişim hatırlatması yaptı
 27 Şubat 2020 14:50
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Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'eba' hatırlatması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, EBA'yı bilmeyen ve kullanmayan öğrencilere 'Eba'ya tüm operatörlerden ücretsiz 3GB erişim imkanı sağlandığı hatırlatması yaptı.

Bakan Selçuk'un yaptığı paylaşım;

Memurlar.Net
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