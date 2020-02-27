Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 2 sanığa hapis cezası
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi
|27 Şubat 2020 14:54
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet A. ile Hande K. ve Hakan A. katıldı.
Sanıklardan Mehmet A. beraatini talep ederek önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.
Hakan A. da suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Hande K. ise örgütle bir bağının bulunmadığını söyledi.
Sanıklardan Hakan A'yı 6 yıl 3 ay, Mehmet A'yı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çaptıran mahkeme heyeti, Hande K. hakkında beraat kararı verdi.
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