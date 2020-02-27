Ceren Damar Şenel cinayeti davası istinafa taşınacak
|27 Şubat 2020 15:57
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Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesinin avukatı Prof. Dr. Çetin Arslan, sanık hakkında verilen hükmü istinaf mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.
Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekçeli kararın yazılmasının ardından hükmü istinafa taşıyacaklarını belirten dilekçeyi, davayı gören Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine verdiklerini ifade etti.
Sanığın "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçlarından da cezalandırılması gerektiğini kaydeden Arslan, bu yönüyle kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini kaydetti.
Ceren Damar Şenel'in 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, sanık Hasan İsmail Hikmet'i 21 Şubat'ta "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti.
Hikmet'e, ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl ve "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl hapis cezası verilmişti.
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