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Tarım Bakanlığı'ndan 'personel alım' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Memurlar.net'e yaptığı açıklama ile Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.
 27 Şubat 2020 15:58
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Tarım Bakanlığı'ndan 'personel alım' açıklaması

2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Bakan Pakdemirli, ''1.163 Mühendis, 11 Sağlık Teknikeri, 50 Teknisyen, 139 Tekniker ve 790 Veteriner Hekim alımı gerçekleştireceğiz'' dedi.

Mühendis kadrosu için Yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, Sağlık Teknikeri için Yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik Teknisyen kadrosu için, en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, Tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı Veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

2.153 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Mühendis 1.163 kişi

Sağlık Teknikeri 11 kişi

Teknisyen 50 kişi

Tekniker 139 kişi

Veteriner Hekim 790 kişi

Adaylar, Memurlar.net formunda Tarım Bakanlığı'nın 2 bin 153 kişilik personel alım ilanını konuşuyor
Memurlar.Net
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