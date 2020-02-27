Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak
|27 Şubat 2020 16:28
|Yazdır
Toplam 9 etaptan oluşan Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk ayağı olan 1. etap çalışmalarını bisiklet toplulukları ve vatandaşların da katılımıyla yerinde inceleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 53.6 kilometrelik bisiklet yolu güzergahını 1 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi. Alkaş, "Ankara 1,6 milyon otomobilin olduğu bir kent haline geldi ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Ankara'yı otomobillerden alıp insan odaklı bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Ankara yayaların, toplu ulaşımın ve bisikletlilerin olacak" dedi.
Çalışmalar ağırlıklı olarak gece saatlerinde olacak
1. etap çalışmaları, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi arasında 3.5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek. Bisiklet Yolu Projesi çalışmaları, vatandaşların herhangi bir rahatsızlık yaşamaması ve trafik sıkışıklığına neden olmamak amacıyla ağırlıklı olarak 24.00-06.00 saatleri arasında yapılacak. İki ay içinde tamamlanması planlanan 1. etap inşaat çalışmaları, İnönü Bulvarı (Milli Kütüphane önü), Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve 68. Sokak (Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi önü) güzergahında sürdürülecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İranlı bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı
27 Şubat 2020 17:02
|İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması
27 Şubat 2020 16:19
|Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı
27 Şubat 2020 13:58
|İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
27 Şubat 2020 13:54
|Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu
27 Şubat 2020 13:47
|Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 25'i gördü
26 Şubat 2020 22:58
|Erdoğan açılışını gerçekleştirmişti! Yüzde 45 değerlendi
26 Şubat 2020 21:23
|Malatya'da koronavirüs karantinası olduğu iddiasına yalanlama
26 Şubat 2020 19:00
|Koronavirüs için medikal tulum üretti, siparişlere yetişemiyor
26 Şubat 2020 18:44
|Levent Camisi inşaatına başlandı
26 Şubat 2020 18:36