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Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
 27 Şubat 2020 16:31
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Fatih Halitoğlu, sabah saatlerinde mesaisine başlamak üzere otomobili ile yola çıktı. Vatan Caddesi'ne geldiğinde direksiyon başındayken fenalaşan genç öğretmen, aracını kenara çekti. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, öğretmeni hemen Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Halitoğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fatih Halitoğlu'nun acı haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti. Uzun süredir görev yaptığı Elbistan Ortaokulu da yasa büründü.
İhlas Haber Ajansı
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