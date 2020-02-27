Aile hekimlerinden 'okullarda taramalar durdurulsun' önerisi

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, sağlam çocukların tarama protokolünün tekrar gözden geçirilmesini ve bu yıla özel olarak bir süreliğine durdurulmasını önerdi.

Tamur, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17 Mayıs 2019'da yapılan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü gereği tüm öğrencilerin her sene periyodik izlem ve muayeneleri için aile hekimlerine başvurduğunu ve başvuruların genellikle öğrencinin ve ailenin uygun olduğu bir zamanda, kayıtlı aile hekiminden alınan randevu ile yapıldığını kaydetti.

Okul takvimi dikkate alındığında işlemler için aile hekimlerine başvuruların genellikle kasım-mart döneminde yoğunlaştığını belirten Tamur, şöyle devam etti:

"Bu yıl Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan 2019-nCOV başta olmak üzere diğer damlacık ve temas yolu ile bulaşan viral hastalıkların da özellikle kasım-mart ayları arasında ülkemizde pik yaptığı dikkate alındığında, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının hasta kişilerden sağlam kişilere genellikle toplanma alanlarından yayıldığı, bu alanların başında sağlık kurumlarının geldiği, sağlıklı çocukların bu dönemlerde mecbur kalınmadıkça bu gibi alanlara gönderilmesinin yayılmayı artıracağı, bu taramalar için yılın herhangi bir zamanının seçilmesinde bir beis olmadığı dikkate alınırsa; ülkemizde görülmesi ve yayılması an meselesi olan 2019-nCOV ve diğer mevsimsel solunum yolu hastalıklarının olası temas yoluyla yayılmasına sebebiyet vermemek adına Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokole dayalı olarak yürütülmekte olan bu taramaların şimdilik ivedilikle durdurularak, olası tehdidin bertaraf edilmesi sonrasında, yine kasım-mart ayları dışında planlanacak şekilde yapılması uygun olacaktır."

Tamur, gerek aile sağlığı merkezlerine gerekse sağlık kurumlarına zorunlu olmadıkça gidilmemesini ve hastaların yanında sağlam bireylerin de götürülmemesini önerirken, şunları kaydetti:

"Basit soğuk algınlığı veya ağrılarımızı evde istirahatle geçirmeye çalışmalıyız. Bu kurumları ziyaret etmek zorunda kalanların da hijyen kurallarına azami dikkat etmeleri evlerine girmeden el yüz burun temizliklerini yapıp kıyafetlerini de en kısa sürede değiştirmelerini öneriyoruz. Hep birlikte bu tür basit önlemlerle bulaşıcı hastalıkların yayılmasını en aza indirebiliriz."