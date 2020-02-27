Aile hekimlerinden 'okullarda taramalar durdurulsun' önerisi
|27 Şubat 2020 16:36
|Yazdır
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, sağlam çocukların tarama protokolünün tekrar gözden geçirilmesini ve bu yıla özel olarak bir süreliğine durdurulmasını önerdi.
Tamur, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17 Mayıs 2019'da yapılan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü gereği tüm öğrencilerin her sene periyodik izlem ve muayeneleri için aile hekimlerine başvurduğunu ve başvuruların genellikle öğrencinin ve ailenin uygun olduğu bir zamanda, kayıtlı aile hekiminden alınan randevu ile yapıldığını kaydetti.
Okul takvimi dikkate alındığında işlemler için aile hekimlerine başvuruların genellikle kasım-mart döneminde yoğunlaştığını belirten Tamur, şöyle devam etti:
"Bu yıl Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan 2019-nCOV başta olmak üzere diğer damlacık ve temas yolu ile bulaşan viral hastalıkların da özellikle kasım-mart ayları arasında ülkemizde pik yaptığı dikkate alındığında, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının hasta kişilerden sağlam kişilere genellikle toplanma alanlarından yayıldığı, bu alanların başında sağlık kurumlarının geldiği, sağlıklı çocukların bu dönemlerde mecbur kalınmadıkça bu gibi alanlara gönderilmesinin yayılmayı artıracağı, bu taramalar için yılın herhangi bir zamanının seçilmesinde bir beis olmadığı dikkate alınırsa; ülkemizde görülmesi ve yayılması an meselesi olan 2019-nCOV ve diğer mevsimsel solunum yolu hastalıklarının olası temas yoluyla yayılmasına sebebiyet vermemek adına Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokole dayalı olarak yürütülmekte olan bu taramaların şimdilik ivedilikle durdurularak, olası tehdidin bertaraf edilmesi sonrasında, yine kasım-mart ayları dışında planlanacak şekilde yapılması uygun olacaktır."
Tamur, gerek aile sağlığı merkezlerine gerekse sağlık kurumlarına zorunlu olmadıkça gidilmemesini ve hastaların yanında sağlam bireylerin de götürülmemesini önerirken, şunları kaydetti:
"Basit soğuk algınlığı veya ağrılarımızı evde istirahatle geçirmeye çalışmalıyız. Bu kurumları ziyaret etmek zorunda kalanların da hijyen kurallarına azami dikkat etmeleri evlerine girmeden el yüz burun temizliklerini yapıp kıyafetlerini de en kısa sürede değiştirmelerini öneriyoruz. Hep birlikte bu tür basit önlemlerle bulaşıcı hastalıkların yayılmasını en aza indirebiliriz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TALPA'dan, tutuklanan pilota ilişkin açıklama
25 Şubat 2020 18:57
|TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı hepimizin, yıkılırsa altında kalırız
25 Şubat 2020 18:37
|Tarım Bakanlığı'na personel alımında süreç başladı
25 Şubat 2020 16:00
|'Böyle Daha Güzelsin' sergisinin basın gösterimi yapıldı
25 Şubat 2020 08:28
|Hakim ve savcılar yıpranma hakkı istedi
24 Şubat 2020 22:29
|AFAD, Van'a 2,5 milyon lira ödenek gönderdi
24 Şubat 2020 22:05
|AFAD gönüllüsü olmak için 102 bin başvuru yapıldı
24 Şubat 2020 21:26
|Belediye memurlarından 'toplu sözleşme' eylemi
24 Şubat 2020 21:11
|AFAD'dan hasarlı yapılara girmeyin uyarısı!
23 Şubat 2020 22:50
|İsraf edilen gıdalarla 821 milyon aç insanı doyurabilir
23 Şubat 2020 21:39