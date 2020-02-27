Tarım Bakanlığı, aday memurlara eğitim verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 488 aday memur Antalya'da 10 gün boyunca eğitim aldı
|27 Şubat 2020 16:58
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 488 aday memur Antalya'da 10 gün boyunca eğitim aldı.
Eğitimin son gününe Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'de katıldı.
Pakdemirli, geçtiğimiz yıl değişik unvanlarda göreve başlayan 488 aday memurumuz için hazırladığımız 10 günlük temel eğitimin bugün sona erdi. Verimli geçtiğini düşündüğüm eğitim sürecinin değerli kardeşlerimin meslek hayatında faydalı olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyorum dedi.
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