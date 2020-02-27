1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ sanıklarından 'af' bahanesi

Kayseri'de FETÖ'yü aktif hale getirmek istedikleri iddiasıyla yargılanan sanıklar, af çıkacağı beklentisiyle mahkeme kararıyla hüküm giydikleri halde teslim olmadıklarını öne sürdü. Mahkeme ara kararında, 2 sanığın tahliyesine ve duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti
 27 Şubat 2020 17:07
Yazdır
FETÖ sanıklarından 'af' bahanesi

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) yeniden canlandırmak amacıyla İç Anadolu Bölgesi'nde yeni bir yapılanma içine girdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 11'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunun kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda önceki gün başlayan davanın üçüncü celsesinde, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.C. ifadesinde, matematik öğretmeni olduğunu, aynı örgüt kapsamında daha önce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını ve bu cezanın Yargıtay tarafından onandığını anımsattı.

HTS kayıtlarındaki "bütün haberler baharı işaret ediyor" ifadesini af söylentileri nedeniyle dile getirdiğini öne süren A.C, "Kaldığım yer gaybubet evi değildi. Bir arkadaşım, af çıkmasını beklediklerini belirterek, isterse yanında kalabileceğimi söyledi. Cezam onandığı için ben de af çıkacak beklentisi ile teklifi kabul ettim ve orada bir süre kaldım." şeklinde konuştu.

Hükümlü sanık S.P. ise üniversitede hukuk eğitimi aldığını ve daha önce yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Cezaevinden tanıdığı tutuksuz sanık S.U'nun iş yerinde çalıştığını dile getiren S.P, "Cezamın onandığından haberim vardı. Af çıkacak haberleri nedeniyle ümitlendiğim için teslim olmadım. Kaldığım ev gaybubet evi değildi. Yeni yapılanmayla bir ilgim yoktur." diye konuştu.

- "Ceza aldıktan sonra teslim olmayı düşünmedim"

Hükümlü sanık D.A. da ihraç öğretmen olduğunu ve daha önce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada aldığı cezanın onandığını kaydetti.

Ceza aldıktan sonra teslim olmayı düşünmediğini kaydeden D.A, "Çünkü af çıkacağı söylentileri vardı. Ben de çıkmasını bekliyordum. Kardeşimin kimliğiyle dolaştığım iddiası da doğru değildir. Eşyalarımı toplarken, yanlışlıkla almışım." dedi.

Tutuksuz sanık Ö.A. ise çevre mühendisi olduğunu, örgüt üyesi olmadığını, yardım, yataklık ve para transferinde bulunmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık Ş.K, ihraç edilmiş öğretmen olduğunu, aynı örgüt kapsamında daha önce yargılandığını ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını anımsattı. Suçlamaları kabul etmeyen Ş.K, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık İ.C. de mühendis olduğunu, daha önce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını anlattı. İstanbul'dan gelen örgüt paralarını Sivas'a götürüp dağıttığı iddiasının doğru olmadığını öne süren İ.C, beraatini talep etti.

- Tape kayıtlarına rağmen 20 bin dolar aldığını hatırlamadı

Duruşmada tanık olarak dinlenen hükümlü, örgütün sözde "Nevşehir il sorumlusu" H.S. ise mahkeme başkanının okuduğu, Nevşehir'de bulunan iş yerinde, tutuklu sanık K.G. ile arasında geçen ve bu kişiden zarf içinde 20 bin dolar para aldığına ilişkin tape kayıtlarını hatırlamadığını ve kimseden zarf almadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı mütalaasında, etkin pişmanlıkta bulunan sanık A.A. ile A.B'nin tahliyesini, diğer tutuklu 9 sanığın ise mevcut durumunun devamını istedi.

Savcının mütalaasının ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıkta bulunan tutuklu sanıklar A.A. ile A.B'nin tahliyesine, tutuklu 9 sanığın ise kuvvetli suç şüphesi nedeniyle mevcut durumlarının devamına karar verdi.

Üç gündür devam eden duruşmalara katılmayan tutuksuz sanıklar F.Ç. ve G.O'nun yakalanması için müzekkere yazılmasına hükmeden heyet, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianame

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyelerine ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma amacıyla Kayseri ve çevre illerde güncel bir yapılanma içine girdikleri iddia edilen 11'i tutuklu 26 sanık hakkında hazırladığı iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanıkların "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarının istendiği 260 sayfalık iddianamede, "Topladıkları paraları, dosyada bulunan birtakım şüphelilerin desteğiyle Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Konya gibi civar illerde örgüt kapsamında tutuklu bulunan veya yargılama sonucu tahliye olan örgüt üyelerinin kendilerine veya yakınlarına, her daim yanlarında olduklarını bilmeleri amacıyla organize bir şekilde dağıtıyorlar" ifadesi yer almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi eski daire başkanı tutuklandı
27 Şubat 2020 17:01		 Eski Yargıtay üyesi Karagülmez'e FETÖ'den hapis
27 Şubat 2020 16:53
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
27 Şubat 2020 15:43		 Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 2 sanığa hapis cezası
27 Şubat 2020 14:54
Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı
27 Şubat 2020 13:23		 TSK içindeki kripto yapılar itiraflarla çözülüyor
27 Şubat 2020 13:05
Şehit Emniyet Müdürü soruşturmasında tutuklanan sayısı 14 oldu
27 Şubat 2020 11:58		 Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanması' soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
27 Şubat 2020 11:45
İl İmamı: Büyüğümüzle görüştük, Yazıcıoğlu'nu hallettik
27 Şubat 2020 08:46		 İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ operasyonu
27 Şubat 2020 08:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Kaybolduktan 20 saat sonra bulundu, ilk isteği 'çay' oldu17:26 - DSÖ'den koronavirüse hazırlıklı olun uyarısı17:22 - Altın yeniden yükselişe geçti17:19 - Uçakta 'FETÖ'cüyüm' diye olay çıkaran kadına tahliye17:13 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:07 - FETÖ sanıklarından 'af' bahanesi17:02 - İranlı bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı17:01 - Hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi eski daire başkanı tutuklandı16:58 - Tarım Bakanlığı, aday memurlara eğitim verdi16:55 - Antalyasporlu Nazım Sangare saz çaldı! İşte o görüntüler...
16:53 - Eski Yargıtay üyesi Karagülmez'e FETÖ'den hapis16:51 - Ticaret Bakanı Pekcan'dan koronavirüs açıklaması16:46 - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da koronavirüse yakalandı16:36 - Aile hekimlerinden 'okullarda taramalar durdurulsun' önerisi16:31 - Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti16:28 - Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak16:22 - 'Rusya ile kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çaba sarf ediyoruz'16:19 - İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'ndan 'personel alım' açıklaması
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bakan Soylu'dan 'POMEM sonuçları' ile ilgili açıklama
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hanife 1
suudi arabistan'ın umreyi korona virüsü sebebiyle durdurması 1
online kurs 1
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 5
adaçayı 5
iş yerinde memurlar.net'in de açmaması 1
Sıpa 3
ice man 3
sadık çiftpınar 1
müslümanları engelleme yolları 3
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam