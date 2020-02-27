Kaybolduktan 20 saat sonra bulundu, ilk isteği 'çay' oldu
|27 Şubat 2020 17:37
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Denizli'de eşek almak için Çivril ilçesinde giderken dağlık alanda kaybolan alzaymır hastası 90 yaşındaki yaşlı adam, kaybolduktan yaklaşık 20 saat ormanlık sonra bulundu. Yaşlı adamın kendisini bulan arama, kurtarma ekibinden ilk isteği ise 'sıcak çay' oldu.
Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşek ile saman satarak geçimini sağladığı öğrenilen Bekir Kavlak (90) isimli alzaymır hastası yaşlı adam eşek almak üzere çıktığı evine gece geri dönmeyince AFAD öncülüğünde AKUT ve İHH arama ve kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam dağlık alan başta olmak üzere ekiplerce her yerde aranmaya başlandı. Arama çalışmaları yaklaşık 20 saatin ardından sonuç verirken Kavlak, ormanlık alanda arama ve kurtarma ekipleri tarafından bitkin bir halde bulundu. Uzun bir arama çalışması sonrası bulunan yaşlı adamın ekiplerden ilk isteği ise 'sıcak çay' oldu. Sağlık kontrolünden geçirilecek olan Kavlak'ın daha sonra yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
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