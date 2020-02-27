3 İdlib şehidi askeri helikopterle Hatay'a getirildi
İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 3 askerin cenazesi, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgeden askeri helikopterle alınarak Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.
|27 Şubat 2020 18:14
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İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 3 askerin cenazesi, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgeden askeri helikopterle alınarak Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.
İdlib'de rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı düzenlenen hava saldırısında şehit olan 3 askerin cenazeleri, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgeden askeri helikopter ile alınarak Hatay Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Öte yandan, yaralı askerler için de Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ambulans hareketliliği yaşandı. Tampon bölgeye getirilen yaralı askerler, ambulanslar ile Hatay'daki çeşitli hastanelere tedavi edilmek üzere götürüldü.
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