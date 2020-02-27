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Bakan Koca: Ülkede koronavirüs hastasına rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuzun önerileri, alınan stratejik karar ve güçlü uzman kadrosuyla şu anda ülkede koronavirüs hastasına rastlanmadı
 27 Şubat 2020 18:39
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Bakan Koca: Ülkede koronavirüs hastasına rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuzun önerileri, alınan stratejik karar ve güçlü uzman kadrosuyla şu anda ülkede koronavirüs hastasına rastlanmadı." dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirlerini inceleyen Koca, daha sonra burada kurulan sahra hastanesini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Koca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'de başlayan ve son dönemde özellikle komşu ülkeleri etkileyen koronavirüs tehdidinin söz konusu olduğunu söyledi.

İran'da Kum ve Meşhed merkezli salgının daha da yoğunlaştığını, bu çerçevede öncelikle sınır kapılarını kapattıklarını belirten Koca, sonraki süreçte gelmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik 21 Şubat'tan bu yana bir dizi tedbir uyguladıklarını anımsattı.

Geçişlere kapatılan Ağrı, Dilucu ve Van sınır kapılarında incelemelerde bulunduklarını, buradan Hakkari'ye geçeceklerini aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Bu dört sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz. İki günden bu yana bu noktalarda sahra hastaneleri oluşturduk. Buralarda gelmek isteyen vatandaşlarımızdan Kum ve Meşhed öyküsü olanları 14 gün karantinaya almayı ve hastalık bulgusu olanları hastane ortamında takip etmeyi planladık. Diğer sağlıklı olan, herhangi bir sorunu bulunmayan vatandaşlarımızı da yine 14 gün gözlem altına almayı sürdürüyoruz. İran'da olan vatandaşlarımızın bu süreçte sınır sınırdan kara yoluyla gelmek istemeleri durumunda 14 günlük bir karantina, izolasyon döneminin olabileceğini bilmeleri gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede bulundukları bölgelerde ev, otel veya ortamlarda dışarı mümkün mertebe çıkmamalarını, bulundukları ortamı havalandırmalarını, maske gerektiğinde kullanmalarını ve kişisel hijyen önlemleri almaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum."

- Türkiye'ye giriş yapanlar sahra hastanesinde takip ediliyor

Ağrı'daki sınır kapısında alınan önlemleri de yerinde incelediklerini dile getiren Koca, 57 kişinin sahra hastanelerinde takibinin yapıldığını, bugün öksürük ve boğaz ağrısı yakınması bulunan 3 kişiyi hastanede karantinaya alıp takibine başladıklarını ifade etti.

Dilucu bölgesinde de sahra hastanesinde takip edilen 22 kişinin bulunduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"Hastanede şüpheli bulduğumuz, yine ateşi olmayan, soğuk algınlığı bulgusu bulunan 2 vatandaşımızın olduğunu söylemek istiyorum. Burada ise şu an termal kamera olmak üzere her hasta sağlık kontrolünden geçirilerek ve bilgilendirilerek işlem yapılıyor. Sahra hastanesi 60 kişiyi alabilecek durumda. Hastalık bulgusu olan vatandaşlarımızı için eski askeri hastane organize edildi, orada takipleri yapılmakta. Şu anda takibi devan den 3 kişi var, bunların klinik olarak durumları iyi."

Sınırın dışında 5 kişinin daha ülkeye giriş yapmak istediğini, bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktaran Koca, bu kişilerin sahra hastanesinde takiplerinin gerçekleştirileceğini vurguladı.

- "Ülkemizde koronavirüse rastlanmadı"

"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuzun önerileri, alınan stratejik karar ve güçlü uzman kadrosuyla şu anda ülkede koronavirüs hastasına rastlanmadı." diyen Koca, bundan sonra tedbirleri daha da yoğunlaştırarak yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özellikle sınırlardan, yurt dışından girmemesi için bütün imkanları seferber edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Koca, bir gazetecinin, sınırlarda yığılma olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Burası daha çok günübirlik girişlerin yapıldığı bir kapı. Şu anda sınırın diğer tarafında bekleyen 5 kişi var. Bütün gereken sağlık kontrollerini yapacağız. Ağrı'da sadece kapıda sağlık personeli olarak çalışan 37 kişi, 32 ambulansımız var. Dilucu'nda 32 kişi vardı, 17 ambulans. Burada da 30'un üzerinde sağlık personelimiz var. Gelen vatandaşımız kadar, bazı yerlerde daha fazla personelimizin, ambulansımızı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Acil hekimleri, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının kontrolünde güçlü bir sağlık ekibi var."

Habur, Sarp ve Aktaş sınır kapılarında da benzer önlemleri almaya başladıklarına işaret eden Koca, bilim kurulunun önerdiği, ellerinden gelen bütün tedbirleri erken dönemde devreye sokmada çaba içinde olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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