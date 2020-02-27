Altın yükseldi, petrol geriledi
|27 Şubat 2020 19:07
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Paladyum ons başına 2,847.50 seviyesine kadar yükseldi. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, dünya çapında 2.800'den fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 nedeniyle 2020 için küresel petrol talebi beklentilerinin daha da düşürülebileceğini belirtirken petrol fiyatlarındaki düşüş gün içinde yüzde 5.0'e yaklaştı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 3.87 düşerek 51.36 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.70 düşüşle 46.44 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.56 artışla 18.01 dolardan,
- altın, yüzde 0.65 artışla 1,653.30 dolardan,
- bakır, yüzde 1.19 düşüşle 2.54 dolardan,
- platin, yüzde 0.32 düşüşle 911.90 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,660.39 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 328 liraya, çeyrek altın 537 liraya, Cumhuriyet altını da 2,220 liraya yükseldi.
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