Kılıçdaroğlu'ndan 'Yalova Belediye Başkanı' açıklaması

EN ÇOK TÜRK'ÜN YAŞADIĞI 20 ÜLKE! Türklerin atalarından gelen göçebe ruhu nedeniyle mi bilinmez, dünyanın birçok yerinde yaşadıkları iş ve aile kurdukları bilinen bir gerçek. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Dışişleri Bakanlığı verilerine göre en çok Türk'ün yaşadığı 20 ülke...