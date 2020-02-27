İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor
|27 Şubat 2020 19:51
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, metrobüs, otobüs ve metronun ardından deniz ulaşımına da gece seferi konuldu.
Şehir Hatları vapurları, cuma ve cumartesi geceleri, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş ve Beşiktaş-Üsküdar arasında yolcu taşıyacak. İlk gece seferi, 28 Şubat'ta yapılacak.
Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçlayan yeni uygulamaya göre, Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler gerçekleştirilecek.
Cuma ve cumartesi geceleri Kadıköy'den Karaköy ve Beşiktaş'a seferler 01.30'da, Karaköy'den Beşiktaş ve Kadıköy'e seferler 01.50'de, Beşiktaş-Üsküdar ve Üsküdar-Beşiktaş seferleri ise 00.00'da başlayacak. Seferleri, sabaha kadar sürecek.
Detaylı gece seferleri ve saatlerine Şehir Hatlarının internet sitesinden ulaşılabilecek.
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