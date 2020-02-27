Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü şekilde yıkılıyor.
|27 Şubat 2020 19:55
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Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezinde bulunan Taşbaşı Mahallesinde Naile Ekinci ve Ömer Polat'a ait evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesiyle boşaltıldı.
Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleri ile binalar yıkıldı.
İlçedeki hasarlı binaların yıkım işleminin süreceği belirtildi.
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