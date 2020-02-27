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28 Şubat mağduru gördüğü işkenceleri unutamıyor

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, 28 Şubat sürecinde irticai faaliyette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve gözaltında işkenceye maruz kalan Necmi Özen, yaşadığı o günleri unutamıyor.
 27 Şubat 2020 20:03
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28 Şubat mağduru gördüğü işkenceleri unutamıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze Belediyesinde başkan yardımcısı olduğu dönemde, 28 Şubat sürecinde gözaltındayken işkence gördüğünü ve yaşadığı acıların ruhunda derin yaralar bıraktığını anlattı.

Türkiye'de, 28 Şubat'ta en ağır sürecin Gebze Belediyesinde yaşandığını savunan Özen, birlikte yargılandıkları belediye başkanı Ahmet Penbegüllü'nün 13 ay cezaevinde kaldığını, daha sonra işkence ve kötü muamele nedeniyle yakalandığı kanser hastalığından yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

O dönem, Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biri olduğu için Gebze Belediyesinin ve belediye başkanının hedef alındığını öne süren Özen, "Belediyeyi devraldığımızda çok borçluydu. Uyguladığımız tasarruf tedbirleriyle borç batağından kısa sürede kurtulup, Türkiye'de model belediyelerden birisi olduk. Bundan dolayı belediyemizi ve başkanımızı yıpratmak istediler. Sürekli yaptığımız çalışmalar engellenmeye çalışıldı." diye konuştu.

28 Şubat döneminin özel olarak görevlendirilen müfettişin belediyeye gelmesiyle başladığını anlatan Özen, kendilerine "Başörtülüleri, sakallıları çalıştırdı, onlara göz yumdu, ceza vermedi." suçlamaları yöneltildiğini kaydetti.

Özen, personelin tek tek çağrıldığını, tipine bakılarak "eksi artı" şeklinde fişlendiğini söyledi. Özen, çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan 71 kişinin de "Gebze Belediyesinde çoğu irticai terörden sabıkalı 71 kişi çalışıyor." diye lanse edilerek haber yapıldığını aktardı.

"Çok ağır işkencelerden geçtik"

Bir belediye başkanının yargılanabilmesi için bakanlıktan izin alınması gerektiğine işaret eden Özen, Gebze Belediyesinde bunun tersinin yapıldığını ifade etti.

Belediyeden toplanarak İstanbul organize suçlara götürüldüklerini, işkenceler yapıldığını vurgulayan Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"80 kişiden fazla personel götürüldü. Hepsine kötü muamele de bulunuldu ama içlerinden ben ve başta belediye başkanımız merhum Ahmet Penbegüllü olmak üzere 8-9 arkadaşımıza çok ağır işkenceler yapıldı. Orada beş gün boyunca kollarımız kelepçeli gözlerimiz bağlı işkencelere maruz kaldık. Soğuk beton zeminde oturduk, arada işkenceye götürüyorlar. İnsanları yatağa yatırıyorlar, bütün elbiselerini çıkartıp işkence yapılıyor. Bize, 'Ahmet Penbegüllü irticaya destek vermiş, suç işlemiş. İşlediği suçları söyle. Başkanın en yakın adamı sensin. Bunun yaptığı her şeyi sen biliyorsun sen bunları anlat seni bırakalım.' şeklinde konuşuyorlardı."

Gözaltında gördüğü işkenceyi unutamadığını dile getiren Özen, "Bunlar unutulacak gibi değil. Beş gün boyunca hiç uyumadan, soğuk betonun üzerinde elimiz kelepçeli, gözümüz bağlı, ara ara işkence odasına götürüyorlar, cereyana bağlıyorlar. Bunların unutulması mümkün değil." dedi.

Özen, toplam 360 yıl hapis cezası istemiyle tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Pembegüllü ile kendisine elektrik verdiklerini ve türlü işkencelerden geçtiklerini aktardı.

İmam hatip liselileri işe almakla onları memur, idareci ve müdür yapmakla suçlandığını kaydeden Özen, hakimin "Böyle suç mu olur." dediğini, daha sonra tutuksuz olarak yargılandığını, Danıştay kararının ardından da devlet güvenlik mahkemesinin haklarındaki tüm suçlardan beraat kararı verdiğini söyledi.

"Bugün her alanda özgürlükler arttı"

Özen, 28 Şubat'ta yaşadıkları baskı ve işkenceleri düşündüklerinde, bugünlerin hayal edilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Bugün her alanda özgürlükler arttı. Düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü. Belediyemizin hastanesinde başörtülü doktor ve hemşireler var diye yargılandık. Başörtülü ve sakallı personel var diye yargılandık." diye konuştu.

Türkiye'de çok şeylerin değiştiğini 15 Temmuz'da gördüklerini anlatan Necmi Özen, insanların artık özgürlüğün, demokrasinin önemini kavradığını, bu özgürlüğün bedelini de ödediğini dile getirdi.

Özen, 28 Şubat'ın da bir darbe olduğunu, ilk defa 15 Temmuz'da darbeci zihniyete "dur" denildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde baskı gördüğünü belirten Özen, "Cumhurbaşkanımız o dönem hapse girdi. Çıktıktan sonra, Gebze'ye geldi, bize sahip çıktı. O dönemde herkes merhum belediye başkanımız Ahmet Penbegüllü ve bizden kaçarken, Erdoğan yanımıza geldi. Bize en büyük desteği veren oydu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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