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Koca: Esendere Kapısı'nda 5 vatandaşımız izole edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Esendere Kapısı'nda 5 vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.
 27 Şubat 2020 20:13
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Koca: Esendere Kapısı'nda 5 vatandaşımız izole edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs bakımından pozitif olan hiçbir vaka bulunmadığını belirterek, "En son İstanbul Bahçelievler'de olan şüpheli bir vakayla ilgili sonucun da negatif çıktığını, yani koronavirüs olmadığını söylemek istiyorum." dedi.

Van'daki ziyaretlerinin ardından helikopterle Hakkari'ye gelen Koca, Esendere Gümrük Kapısı'nda koronavirüs tedbirlerini inceleyerek, burada kurulan sahra hastanesini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Koca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır bölgelerine kurulan sahra hastanelerini yerinde görmek üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

Sahra hastanelerinin hızla oluşturulduğunu, ekipman ve sağlık personelinin yer yer şüpheli vatandaşlardan daha fazla olduğuna işaret eden Koca, "Şu an bulunduğumuz Esendere Kapısı'nda 5 vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Burada 25-30 tır bulunduğunu, 2-3 gün içinde kontrollü şekilde 14 günlük gözetim altında olmak kaydıyla bir planlamayla sınırda daha çok sorunu çözmek için gayret göstereceklerini anlatan Koca, Çin'in Vuhan kentinden sonra İran'ın da bu enfeksiyonda önemli bir kaynak oluşturduğunu, bu nedenle hastalığın sınırlardan ülkeye girmemesi noktasında tedbirleri bilim kurulunun önerisiyle yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Bugüne kadar koronavirüsün Türkiye'ye girmediğinin altını çizen Koca, "Bu, bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez. En üst düzeyde tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu çerçevede en üst noktada alınması gereken tedbirleri almada çaba içinde olduğumuzu, bunu gerçekleştirme gayreti içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Vatandaşların tedirgin ve panik havasında olmaması gerektiğine dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Çünkü bir mevsimsel grip gibi bulaştığını biliyoruz. Ülkede koronavirüsün olmadığını ama buna rağmen kişisel hijyen kurallarına önem vermelerini, el yıkamanın, 20 saniye normal sabunla yıkamanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmemesini, bir metreden daha yakın mümkün mertebe temas içinde olunmamasını, gripli olanların maske kullanmasını, gripli olmayanların maske kullanmasına gerek olmadığını bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uygulaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı olarak bilim kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyonun ülkeye girmemesi için her geçen gün önlemeleri yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Neredeyse her gün bilim kurulunun toplanması ve hem bölgede hem ülkede olan gelişmelere göre önerisi olduğunda bu öneriyi hızla devreye sokma noktasında çaba içindeyiz. Şu an ülkemizde koronavirüs pozitif olan hiçbir vakamızın olmadığını, en son İstanbul Bahçelievler'de olan şüpheli bir vakayla ilgili sonucun da negatif çıktığını, yani koronavirüs olmadığını söylemek istiyorum."

Koca'ya ziyaretinde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan eşlik etti.

Anadolu Ajansı
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