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28 Şubat mağduru öğretmen o günleri unutamıyor

Karaman'da özel bir kurumda öğretmenlik yapan Gülseren Şit, 28 Şubat sürecinin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen yaşadığı sıkıntıların etkisinden kurtulamıyor.
 27 Şubat 2020 20:28
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28 Şubat mağduru öğretmen o günleri unutamıyor

Karaman'da 47 yaşındaki öğretmen Gülseren Şit, başörtüsü nedeniyle eğitim gördüğü üniversiteden ilişiği kesilerek hayallerinin çalındığı 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını hafızasından silemiyor.

Özel bir okulda öğretmenlik yapan Şit, AA muhabirine, 1994'te kazandığı Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde okurken dünyanın en mutlu insanı olduğunu ancak 23 yıl önce yaşanan sürecin mutluluğunu elinden aldığını anlattı.

Ailesinin zorlukla kendisini okutmaya çalıştığını dile getiren Şit, "Ben de okulumu bitirebilmek için tüm gücümle gayret ediyordum ama olmadı." dedi.

Son sınıftayken 28 Şubat sürecinin bir parçası olarak okuldan atılmasıyla hayallerinin paramparça edildiğini vurgulayan Şit, şunları kaydetti:

"Son sınıf öğrencisiydik. Yolun sonuna gelmiştik. Hepimiz hayallerimize kavuşacaktık. Öğretmen olabilecektik fakat 28 Şubat sürecinde başörtülü olduğumuz için okullarımıza alınmadık. 'Devamsızlıktan kaldı' gösterilerek okulumuzdan atıldık. Bu süreçte ilk 3 hafta derslerimize gittik. Daha sonra öğretmenlerimiz artık bizlerin derslere giremeyeceğimizi, derslere girdiğimizde ders yapılmayacağını onları da zor durumda bıraktığımızı söyleyerek bizleri psikolojik baskı altına aldılar. Sonra dekan yardımcısı bizi odasına çağırdı. Bizi ikna etmeye çalıştı. Okulda onlarca ikna odaları oluşturulmaya çalışıldı. Bizler yine de yılmadık, mücadelemizi sürdürdük. Okul bahçesine bile girememeye başladık. Vizeler geldi. Hocalarımız vizelere girmesek kalacağımızı söylediler. Okula giremiyoruz, vizeye nasıl gireceğiz? Bazı hocalarımız her şeyi göze alarak bizi birkaç vizeye aldı. Onlar da sonradan ilk önce açığa alındı sonra okuldan atıldılar. Bizlere de ceza verdiler."

"Son güne kadar okula gitmeye devam ettik"

Yaşadığı sıkıntıları anlatırken zaman zaman duygulanan ve gözyaşı döken Şit, o günleri bir daha hatırlamak istemediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlatması çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü çok haksızlığa uğradık. Okulun son gününe kadar 'Acaba bizi mezun ederler mi?' diye okula gittik. Arkadaşlarımız mezun oldu, biz olamadık. Hepsi istedikleri yere atandı. Biz okulu bitiremediğimiz için mesleğimizi yapamadık. Daha sonra çıkan afla okullarımızı bitirdik. Bu süreçte hepimiz evlendik. Çoluk çocuğa karıştık. KPSS çıktı, atama şartları zorlaştı. Her öğretmen atamasında içimiz kanıyor. Şu an özel bir kurumda çalışıyorum. Bir nebze de olsun öğretmenliği tattım. Bu beni tatmin etmiyor. 2017'de 28 Şubat Öğrenci Derneği'ni kurduk. Hakkımız için ne yapılması gerekiyorsa, yaptık. Ulaşılacak her yere ulaştık. 20 yıldan fazla bir süre geçti hala mağduriyetimiz devam ediyor."

Mağduriyetlerinin giderilmesi için devletten yardım talep eden Şit, "O zaman devlet eliyle yapılan haksızlığın bugün yine devlet eliyle 'iadeiitibar' olarak verilmesini istiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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