Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti
|27 Şubat 2020 20:33
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç'e vize muafiyeti sağlamasıyla bu ülkelerle turizm potansiyelinin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
Sözcü Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına dair kabul ettiği karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde, her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.
Söz konusu ülkelerle turizm potansiyelinin arttırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Aksoy, öte yandan, diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.
Aksoy, 20 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada da Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'a vize muafiyetinin sağlandığını duyurmuştu.
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