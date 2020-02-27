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Ali Erbaş: Bugünden itibaren umre talepleri alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın korona virüse karşı tedbir amaçlı umre ziyaretini geçici süreliğine durdurduğunu belirterek, "Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir" dedi.
 27 Şubat 2020 20:48
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Ali Erbaş: Bugünden itibaren umre talepleri alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın korona virüse karşı tedbir amaçlı umre ziyaretini geçici süreliğine durdurduğunu belirterek, "Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir" dedi.

Adana Sabancı Merkez Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, akşam namazının ardından basın mensuplarına Suudi Arabistan'ın umre ziyaretini durdurmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Erbaş, "Regaip gecesi münasebetiyle bütün milletimizin mübarek Regaip gecesini tebrik ediyorum. Malumunuz umre mevsimi. Suudi Arabistan bugün sabah saatlerinde korona virüs tehlikesine tedbir almak için umre ziyaret girişini durdurdu. Tedbir amaçlı geçici bir durdurma olduğunu ifade ettiler. Bizde Türkiye olarak derhal tedbirlerimizi aldık. Havaalanından gitmek üzere olan umrecilerimize bilgi verdik. Onların evlerinden çıkmamaları ya da havaalanlarına gitmişlerse evlerini dönmelerini sağladık" dedi.

Şu an itibariyle Suudi Arabistan'da herhangi bir korona virüs vakasına rastlandığına dair bir bilgi paylaşılmadığını belirten Erbaş, "Dolayısıyla ne Türkiye ne de Suudi Arabistan da bu virüsün bulunmuş olduğu bir vaka olmadığını düşünüyoruz. Ne zaman kadar sürer bununla ilgili biz sağlık bakanlığımızla istişare içerisinde takip ediyoruz. İnşallah bir an önce tedbirler alınır. Her hangi bir vaka olmayacak şekilde sonuca ulaşılır. Gerekli duyurular yapılıyor. Suudi Arabistan'daki şuan ki umrecilerimizi normal ibadetlerini yapacak. Ne zaman dönüş tarihleri planmış ise o tarihlerde dönecekler, onlarla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son olarak, "Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacak. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah olumsuz durum bir an önce biter" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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