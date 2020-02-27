İletişim Başkanı Altun'dan 'İdlib' değerlendirmesi
|27 Şubat 2020 20:52
|Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi.
"Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor." ifadesine yer veren Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız.
Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz. İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.
Uluslararası toplum rejimin İdlib'de vahşeti yaşattığını nihayet görmeye başladı. Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bir an önce harekete geçmelidir. Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü
27 Şubat 2020 22:43
|'AK Parti ve Erdoğan karşıtlığıyla bir araya geliyorlar'
27 Şubat 2020 22:38
|Pentagon: İdlib'de Türkiye ile çalışmanın yollarını arıyoruz
27 Şubat 2020 22:06
|'TSK'nin Rus uçaklarına ateş ettiği' iddiasına yalanlama
27 Şubat 2020 21:04
|Ali Erbaş: Bugünden itibaren umre talepleri alınmayacak
27 Şubat 2020 20:48
|Türk heyeti, Rus tarafına taleplerini iletti
27 Şubat 2020 20:23
|Prof. Dr. Şan: Darbenin ideolojik iklimi kurutulmalı
27 Şubat 2020 20:18
|Koca: Esendere Kapısı'nda 5 vatandaşımız izole edildi
27 Şubat 2020 20:13
|Denizli Valiliğinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama
27 Şubat 2020 19:43
|Bahçeli: İdlib'de zalime karşı mazlumun safındayız
27 Şubat 2020 19:35