Yabancıların 2020'de en az 55 bin konut alması bekleniyor

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yabancıya gayrimenkul satışında geçen yıl 45 bin adedi aşarak rekor kırdığını anımsatarak, Antalya'da söz konusu rakamın 2019'da önceki yıla göre yüzde 13'lük artışla 8 bin 951'e yükseldiğini söyledi.

Türk gayrimenkul sektörünün yabancılar için hala çok cazip olduğunu dile getiren Özgün, Türkiye'nin coğrafi konumunun, doğal, turistik ve tarihsel özelliklerinin, Avrupa'ya göre düşük gayrimenkul fiyatlarına sahip olmasının, vatandaşlık hakkında alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesinin cezbedici bazı özellikler olduğunu anlattı.

Başta Irak, İran ve Rusya vatandaşları olmak üzere dünyanın pekçok ülkesinden Türkiye konut piyasasına ilgi olduğunu ifade eden Özgün, son yıllarda Asya ülkelerinin ilgisinin arttığını bildirdi.

Özgün,Çin,Pakistan, Afganistan gibi ülke vatandaşlarının ilgisinin artarak sürdüğünü kaydederek, Avrupa'dan en çok Alman vatandaşlarının Türkiye'den konut aldığını aktardı.

Türkiye'nin, Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren vize muafiyeti getirileceğini anımsatan Özgün, bu ve benzeri uygulamaların Türkiye'ye turizm ve yatırım alanında kazanç sağlayacağını, gayrimenkul alanında da faydalarının görülebileceğini anlattı.

Yıla yüzde 23 artışla başladı 2020 hedefi 55 bin

Özgün,yabancıya konut satışında yılın ilk ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ocakta tarihin en iyi başlangıcıyla yabancılara 3 bin 907 adet konut sattık. Artış hızının devam edeceğini ve yıl sonunda rakamın en az 55 bine ulaşacağını düşünüyoruz. Ülkemize yatırımcı rağbeti artarak sürecek. Burada önemli olan daha fazla ve daha doğru tanıtım. Ayrıca yabancıya satışta gayrimenkul ekspertiz raporunun zorunlu hale getirilmesi çok iyi oldu. Burada bazı fırsatçıların değerinin çok üzerinde konut satışı yapmasının önüne geçildi.

Ocakta ilk sırada 1875 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 762 ile Antalya, 235 ile Ankara, 163 ile Bursa ve 128 ile Yalova izledi. Yabancıya en çok konut satılan ikinci il olan Antalya, kendisini takip eden Ankara'nın ortalama 3 katı daha fazla konut satıyor."

Özgün, Antalya'da yıl sonunda 10 bin adet konut satılmasını beklediklerini kaydederek, kentte çok ciddi projeler geliştirildiğini hatırlattı.

"Çok sayıda ülke vatandaşı Antalya'dan konut alıyor"

Özgün, Antalya özelinde yabancıların daha çok kalmak için konut edindiğini belirterek, kentin turistik özelliklerinin ve kolay ulaşımının tercih nedenleri arasında yer aldığını söyledi.

Antalya'dan konut alan milletler arasında çok ciddi çeşitlilik bulunduğunu dile getiren Özgün, "Avrupalı ve Rus ilgisi devam ederken, son yıllarda Orta Doğu vatandaşları ile Afganistanlılar da kente ilgi gösteriyor." dedi.

Özgün, Ruslar'ın Beldibi ve Kemer'i, İngilizlerin ve Kuzey Avrupa ülke vatandaşlarının Kaş ve Kalkan'ı tercih ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Almanlar Alanya ve çevresinden, Avrupalılar sahil bölgelerinden ev alıyor. Belek bölgesini Almanlar ve Ruslar tercih ediyor. Kentimize yeni gelenler kent genelinde dağılsa bile merkezde ağırlık gösteriyor. Kuzey Avrupa ülkelerinin Türkiye'de en çok tercih ettiği il Antalya. Bunun en önemli sebepleri iklim şartlarının yanı sıra uygun maliyetli ve kolay ulaşımın olması. Ayrıca Avrupalı yaşlı ve emekliler de özellikle kış döneminde yaşamak için Antalya'yı tercih ediyor."