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Tarım işçisinin günlük ücreti arttı

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artışla 87 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14,4 artışla 2 bin 422 lira oldu.
 27 Şubat 2020 21:00
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Tarım işçisinin günlük ücreti arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin "Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı İstatistiklerini" açıkladı.

Buna göre, mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 17,9 artışla 79 liraya, erkek işçi ücretleri de yüzde 14,9 artışla 94 liraya yükseldi. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret kadın işçiler için yüzde 22,4 artışla 2 bin 41 liraya, erkek işçiler için ise yüzde 13,7 artışla 2 bin 486 liraya çıktı.

Tarımsal işletmelerde geçen yıl mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2018 yılına göre yüzde 17,1 artışla 87 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri de yüzde 14,4 artışla 2 bin 422 lira olarak hesaplandı.

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 111 lira ile Giresun'da, erkek işçiler için ise 141 lira ile Çanakkale'de gerçekleşti. En düşük ücret ise kadın işçiler için 50 lira, erkek işçiler için 61 lira ile Hatay'da görüldü.

Sürekli tarım işçilerinde aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere 2 bin 330 lira ile İzmir, erkek işçilere 3 bin 253 lira ile Bursa en yüksek ödeme yapılan iller oldu. En düşük ücretler kadın işçiler için 1987 lira ile Antalya'da, erkek işçiler için 2 bin lira ile Kilis'te ödendi.
Anadolu Ajansı
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