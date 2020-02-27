'TSK'nin Rus uçaklarına ateş ettiği' iddiasına yalanlama
Bazı Rus basın yayın organlarında yer alan "Türk ordusunun İdlib'de, Rus uçaklarına ateş ettiği"ne yönelik iddialar güvenilir kaynaklar tarafından kesin bir dille yalanlandı
|27 Şubat 2020 21:04
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"Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'de Rus uçaklarına ateş ettiğine" yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu, Türk askerinin hiçbir şekilde Rus askerlerini ve Rus uçaklarını hedef almadığı belirtildi.
Bazı Rus basın yayın organlarında "Türk ordusunun İdlib'de, Rus uçaklarına ateş ettiği"ne yönelik iddialar yer aldı.
AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine güvenilir kaynaklar, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Ateşkesi sağlamak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Rus savaş uçaklarını hedef aldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan kaynaklar, Türk askerinin hiçbir şekilde Rus askerlerini ve Rus uçaklarını hedef almadığını belirtti.
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