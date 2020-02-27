FETÖ'den gözaltına alınan 1'i astsubay, 2 kişi tutuklandı
|27 Şubat 2020 21:17
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Kayseri'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1 muvazzaf astsubay ile askeri okullardan atılan 3 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan muvazzaf astsubay ile eski askeri öğrencilerinden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Askeri okuldan atılan firari bir öğrencinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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