Uçakta olay çıkaran kadına tahliye
|27 Şubat 2020 21:21
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İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Nikar D. katılmadı.
Nikar D.'yi temsilen Avukat Merve Türkmen Kaplan duruşmaya katıldı. Nikar D.'nin Avukatı Merve Türkmen Kaplan, müvekkilinin akıl sağlığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapıldığını hatırlatarak, daha fazla hak kaybı yaşanmaması için tahliyesine karar verilmesini istedi. Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa binen Nikar D.'nin olay çıkardığı belirtiliyor. İddianamede şüphelinin, "Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.
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