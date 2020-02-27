Koronavirüsünün en küçük mağduru yaşam savaşını kazandı
|27 Şubat 2020 21:31
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Çin'de annesinde korona virüsü tespit edilen yeni doğan bir bebek doğumdan 350 saat sonra taburcu edildi.
Çin'in Çongçing kentinde annesinde korona virüsü tespit edilen An An adlı bebek, korona virüsüne karşı savaşı kazandı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan korona virüsü testinde pozitif çıktığı belirtildi. Doğumu için plan yapılan bebek sezaryen operasyonla dünyaya geldi. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından hastaneden taburcu edilen bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi. Bebeğe doğumdan sonra 4 kez test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı aktarıldı.
Hastanenin Yenidoğan Bölümü Müdürü Yı Mıng, "İki hafta önce doğdu. Tedavimizden sonra şu an iyi durumda ve nefes alabiliyor" ifadelerini kullandı.
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