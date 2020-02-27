1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsünün en küçük mağduru yaşam savaşını kazandı

Çin'de annesinde korona virüsü tespit edilen yeni doğan bir bebek doğumdan 350 saat sonra taburcu edildi.
 27 Şubat 2020 21:31
Yazdır
Koronavirüsünün en küçük mağduru yaşam savaşını kazandı

Çin'de annesinde korona virüsü tespit edilen yeni doğan bir bebek doğumdan 350 saat sonra taburcu edildi.

Çin'in Çongçing kentinde annesinde korona virüsü tespit edilen An An adlı bebek, korona virüsüne karşı savaşı kazandı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan korona virüsü testinde pozitif çıktığı belirtildi. Doğumu için plan yapılan bebek sezaryen operasyonla dünyaya geldi. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından hastaneden taburcu edilen bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi. Bebeğe doğumdan sonra 4 kez test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı aktarıldı.

Hastanenin Yenidoğan Bölümü Müdürü Yı Mıng, "İki hafta önce doğdu. Tedavimizden sonra şu an iyi durumda ve nefes alabiliyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronovirüs Almanya'ya da sıçradı
27 Şubat 2020 22:33		 İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
27 Şubat 2020 18:29
İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüsten hayatını kaybetti
27 Şubat 2020 17:43		 DSÖ'den koronavirüse hazırlıklı olun uyarısı
27 Şubat 2020 17:26
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da koronavirüse yakalandı
27 Şubat 2020 16:46		 Dünya üzerinde koronavirüs bilançosu
27 Şubat 2020 14:32
Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor
27 Şubat 2020 14:12		 Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor
27 Şubat 2020 13:43
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
27 Şubat 2020 13:28		 Koronavirüs olduğunu ihbar edene para ödülü verilecek
27 Şubat 2020 11:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:48 - Köy okuluna yapılan müzik sınıfında enstrümanlı ders22:43 - Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü22:38 - 'AK Parti ve Erdoğan karşıtlığıyla bir araya geliyorlar'22:33 - Koronovirüs Almanya'ya da sıçradı22:28 - Kamuda personel servisi kalkıyor22:17 - Köylülere yeni gelir kapısı! Onlar üretiyor, valilik satıyor22:11 - Ürün güvenliği kanun teklifi'nin 7 maddesi kabul edildi22:06 - Pentagon: İdlib'de Türkiye ile çalışmanın yollarını arıyoruz22:01 - Sokak hayvanlarının gönüllü veterinerliğini yapıyor21:56 - Türk plastik cerrahları çocukların yüzlerini güldürüyor
21:51 - Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı21:46 - 'İstihdam garantili' meslek lisesi ciroda hedef büyüttü21:41 - FETÖ'den aranan eski daire başkanı yakalandı21:36 - 'Koronavirüsü konusunda panik havasına yer vermeyin'21:31 - Koronavirüsünün en küçük mağduru yaşam savaşını kazandı21:26 - İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor21:21 - Uçakta olay çıkaran kadına tahliye21:17 - FETÖ'den gözaltına alınan 1'i astsubay, 2 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'ndan 'personel alım' açıklaması
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bakan Soylu'dan 'POMEM sonuçları' ile ilgili açıklama
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Kamuda personel servisi kalkıyor
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Yolava Belediye başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkan naldemirci 1
Bizi mahkemeye verin diyoruz,vermiyorsunuz 1
toros 1
Seni de seni seveni de sevmiyoruz 3
kazandığı maçın tarihini dövme yaptırmak 4
sahibinden.com reklamı 1
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 2
Anasından doğduğuna pişman etmek 1
ali koç geliyor 1
ihtiyaçlar piramidi 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam