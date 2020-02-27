FETÖ'den aranan eski daire başkanı yakalandı
|27 Şubat 2020 21:41
|Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç olan ve hakkında arama kararı bulunan M.B., Samsun'da saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yaptıkları çalışmalarda Atakum ilçesinde örgüte ait bir ev tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu örgüt evinde yaptıkları operasyonda, Ankara'da adli makamlarca 2 ayrı yakalama kararı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken 672 sayılı KHK ile ihraç edilen ODTÜ tarih mezunu M.B.'yi sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.
ByLock abonelik kaydı olduğu öğrenilen M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Samsun Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesindeki mahkemeye ifade veren M.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|FETÖ'den gözaltına alınan 1'i astsubay, 2 kişi tutuklandı
27 Şubat 2020 21:17
|FETÖ'den yargılanan 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı
27 Şubat 2020 21:08
|FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasına devam edildi
27 Şubat 2020 19:03
|FETÖ sanıklarından 'af' bahanesi
27 Şubat 2020 17:07
|Hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi eski daire başkanı tutuklandı
27 Şubat 2020 17:01
|Eski Yargıtay üyesi Karagülmez'e FETÖ'den hapis
27 Şubat 2020 16:53
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
27 Şubat 2020 15:43
|Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan 2 sanığa hapis cezası
27 Şubat 2020 14:54
|Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı
27 Şubat 2020 13:23
|TSK içindeki kripto yapılar itiraflarla çözülüyor
27 Şubat 2020 13:05