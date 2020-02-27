'İstihdam garantili' meslek lisesi ciroda hedef büyüttü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "istihdam garantili" eğitim verilen Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), uygulama oteliyle 6 milyon lira ciroya ulaşıp geçen yıl ikinci olduğu okullar arası döner sermaye sıralamasında bu sene birinciliği hedefliyor.

"Ticaret" ve "Turizm" olmak üzere iki ana bölümde 452 öğrencinin eğitim gördüğü lisenin, deniz kıyısında Ayvalık'a bakan konumdaki yerleşkesinde 176 odalı ve 420 yatak kapasiteli Cunda Uygulama Oteli bulunuyor.

Döner sermaye kapsamında hizmet veren otel, yaz turizmi sezonunda neredeyse hiç boş kalmıyor. Genellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği otel, yılın geri kalan bölümünde daha çok seminer, konferans, panel gibi toplantılara ev sahipliği yapıyor. Otelde staj gören 45 öğrenci hem eğitimlerine devam ediyor hem de derslerde gördüklerini uygulama imkanı buluyor.

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarınca bir yıl önce imzalanan "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamındaki okullardan Cunda MTAL'de istihdam garantili iş başı eğitimi de veriliyor. Öğrenciler, okullarındaki eğitimin yanı sıra Akdeniz ve Ege sahillerinin seçkin turistik işletmelerinde staj görüyor.

Geçen yılı 6 milyon lira ciroyla kapatan Cunda MTAL, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı meslek liseleri arasında yapılan değerlendirmede ilk sırada yer alan Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ardından ikinci oldu.

Bakanlık tarafından okula tahsis edilen, sahildeki yaklaşık 9,5 dönüm araziye plaj ve sosyal tesis yapılarak cironun artırılması amaçlanıyor.

"Hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz"

Cunda MTAL Müdürü Abdülaziz Yük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turizm Bölümü altındaki "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri" ile "Yiyecek-İçecek Hizmetleri" alanlarının okulun en önemli gelir kalemleri olduğunu söyledi.

Geçen eğitim öğretim yılında 40 öğrencinin mesleki bilgilerini pekiştirmek amacıyla anlaşmalı oldukları 5 yıldızlı otellerde staj gördüğünü belirten Yük, "Öğrencilerimiz uygulama otelimizde hem mesleki bilgileri konusunda tecrübelenmekte hem de turizm alanındaki üretime katkı sağlamaktadır. Döner sermaye gelirlerimizin artmasında öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin, tüm personelimizin hizmet kalitesini en üst düzeyde tutma gayreti en önemli etkendir." dedi.

Yük, MEB'in peşin gelir oranını yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürmesinin, fiyatlarda daha esnek olmalarına imkan sağladığını dile getirdi.

Bakanlık yetkililerine teşekkür eden Yük, şöyle konuştu:

"Tek hedefimiz 2020'de sadece turizm alanında değil genel kategoride de Türkiye birinciliğini elde etmek. Bu hedef için önümüzdeki yıl içinde Bakanlığımızın bize tahsis ettiği yaklaşık 9,5 dönümlük araziyi de hizmete sunmak istiyoruz. Böylelikle gelirlerimizin daha da artacağını umut ediyoruz. Bu yatırımla tesisimiz MEB'in en önemli tesisi haline gelecektir. Bir başka hedefimiz de uygulama otelimizdeki altyapı imkanlarını daha da güçlendirerek öğrencilerimize daha elverişli eğitim ortamları sağlayabilmektir."

Yük, okuldan mezun öğrencilerin Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinde başarıyla mesleklerini sürdürdüğünü aktardı.

"Öğretmenlerimiz bizlere çok destek oluyor"

Yiyecek-İçecek Hizmetleri 11'inci sınıf öğrencisi Yılmaz Çetin de öğretmenlerinden yemek çeşitleri, salata ve sosların yapımını öğrendiklerini anlattı.

Çetin, "Öğretmenlerimiz bizlere çok destek oluyor. Stajlarımızı genellikle turistik otellerde yapıyoruz. Şeflerin ve ustaların yanında pratik yaparak mesleğimizle ilgili her şeyi detaylı yapabilme imkanımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 12'nci sınıfından Zeynep Naz Soyak ise yakında Erasmus programı kapsamında Almanya'ya gideceğini, alacağı eğitimlerin ardından sektöre atılıp otel sahibi olmayı hedeflediğini belirtti.