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Türk plastik cerrahları çocukların yüzlerini güldürüyor

Interplast Türkiye Derneği üyeleri, gönüllü gittikleri ülkelerde başta dudak damak yarığı olmak üzere çok sayıda ameliyat gerçekleştirerek çocukları sağlığına kavuşturuyor.
 27 Şubat 2020 21:56
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Türk plastik cerrahları çocukların yüzlerini güldürüyor

Interplast Türkiye Derneğinin üyeleri, 40'tan fazla ülkede başta dudak damak yarığı olmak üzere çok sayıda ameliyat gerçekleştirerek çocukların yüzünü güldürüyor.

Interplast Türkiye Derneği Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dudak damak yarığı ameliyatlarının bebek yaşta ameliyat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu nedenle kendilerine ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Her doğumun binde birinde dudak damak yarığı anomalisi olduğunu belirten Yavuz, anne karnında da teşhis konulabildiğini, bu süreçte ailelerin iyi bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğumdan itibaren tedavinin başladığını anlatan Yavuz, "Erken yaşlarda ameliyat edilmesi gerekiyor. Dudağı yarık olan bebeği 3 aylık, damağı yarık bulunan bebeği de 1 yaşında ameliyat etmeniz gerekir. Dünyada bu hizmeti alamayan bebekler var." dedi.

Yavuz, dernek üyeleri olarak gönüllü yürüttükleri çalışmalarla bu hizmetten mahrum kalan çocuklara erişmeye çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Plastik cerrahların kurduğu Interplast Türkiye Derneği olarak ülkemizde her yöreye giderek, hiç karşılık beklemeden ameliyatlar yaptık. Gittiğimiz bölgelerde dudak damak yarığı ameliyatlarının yanı sıra ameliyat imkanı bulamamış, plastik cerrahi alanına giren diğer ameliyatları da gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonların yüzde elliden fazlası dudak damak ameliyatlarından oluşuyor. Dudak ve damak yarığı çok önemli bir konu. Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Suriye, Etiyopya, Gana, Kenya olmak üzere 40'tan fazla ülkeye gittik. Biz gitmezsek aylarca belki de yıllarca ameliyat olamayacak çocuklar vardı."

"Ailesinin sevincini görmek kadar önemli bir şey yok"

Yavuz, 1987 yılında kurulan derneğin bu çalışmalar kapsamında yurt içinde ve dışında 4 bin 555 ameliyat gerçekleştirdiklerini aktararak, "Normalde yoğun çalışan insanlarız. Ciddi gündemimiz var. Genellikle bir haftalık organizasyonlar yapıyoruz. Gittiğimiz zaman gece saatlerine kadar ameliyatlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastaları ameliyat ettikten sonra da takiplerini yaptıklarını belirten Yavuz, "Gittiğimiz yerlerdeki doktorlarla birlikte çalışıyoruz. Onlar takip ediyor, sorun olduğunda bizi bilgilendiriyor. Bu hastaları iyileştirmek çok özel bir şey. Onlar da biz de çok memnunuz. Konuşma imkanı olmayan bir bebeğin, çocuğun konuştuğunu görmek, ailesinin sevincini görmek kadar önemli bir şey yok. O anki duyguları anlatmak kelimelere sığmaz." diye konuştu.

Dudak damak yarıklarının tedavi edilebildiğini vurgulayan Yavuz, erken teşhis edilerek, ailelerin doğumdan itibaren psikolojik bir maratona hazırlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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