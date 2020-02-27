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Pentagon: İdlib'de Türkiye ile çalışmanın yollarını arıyoruz

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin İdlib konusunda, "Bugünkü telefon görüşmesinde de görüşüldüğü üzere, ABD'nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." ifadesi kullanıldı.
 27 Şubat 2020 22:06
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Pentagon: İdlib'de Türkiye ile çalışmanın yollarını arıyoruz

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin İdlib konusunda, "Bugünkü telefon görüşmesinde de görüşüldüğü üzere, ABD'nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, Esper ve Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gleason, "İki bakan, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejiminin İdlib'deki gaddar saldırganlığını, bunun Suriye'nin kuzeybatısında medyana getirdiği insani krizi ve Libya'daki durumu ele aldı." ifadesini kullandı.

İdlib'deki duruma ilişkin ise Gleason, "Başkan Trump'ın salı günü ifade ettiği ve bugünkü görüşmede de görüşüldüğü üzere, ABD'nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İdlib bölgesine hava desteği amaçlı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talebinde bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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