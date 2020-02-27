Kamuda personel servisi kalkıyor
|27 Şubat 2020 22:28
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından personel servisi hizmetleri ile ilgili "Kamu Çalışanlarının Günlük Gidiş-Gelişlerinin Personel Servisi Hizmeti Yerine Toplu Taşım Bileti Verilerek Karşılanmasına İlişkin Harcama Gözden Geçirme Raporu" hazırlanmıştır.
Hazırlanan raporda; kamu kurumlarında çalışan kişilere servis hizmeti sağlanması yerine toplu taşıma kartı verilmesi uygulamasının maliyet açısından avantaj sağladığının görüldüğü, bu durumun 5018 sayılı Kanunda yer alan kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması esasının hayata geçirilmesine katkı sağlayacağının değerlendirildiği, diğer taraftan özellikle büyükşehirlerde gelişen kent içi ulaşım ağı dikkate alındığında kamu çalışanlarına toplu taşıma kartı verilmesi uygulamasının 237 sayılı Kanunun 7 inci maddesindeki hükmün uygulanması açısından daha uygun olduğu, personel servisi temini işlerinin değerlendirilmesi sonucunda toplu taşıma bileti verilmesi yönteminin ekonomik olması durumunda personel servisi temini hizmet sözleşmelerinin bitim tarihlerinden sonra başlamak üzere şehir içi toplu taşıma bileti verilmesi yöntemine geçilmesinin önem arz ettiği ifade edilmiştir.
İŞTE SBB YAZISI VE HAZIRLANAN RAPOR
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