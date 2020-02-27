Köylülere yeni gelir kapısı! Onlar üretiyor, valilik satıyor

Kırıkkale'de yaşayan çiftçilerin üretimini yaptıkları yöresel ve organik ürünler, 'Dinek Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nda tüketici ile buluşturuluyor. Tamamı organik olan ürünlerin her aşaması valilikçe takip ediliyor.

Kırıkkale'nin köylerinde yaşamlarını sürdüren çiftçiler, valilik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekonomik olarak destekleniyor. Vali Yunus Sezer'in başlattığı proje kapsamında çiftçilere destek vermek amacıyla çiftçilerin ürettiği salça, turşu, bal, erişte, ekmek, Kılıçlar soğanı, tuz, çekirdek, un, Delice pekmezi ve kuru bakliyat gibi gıda ürünlerinin satışı Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Irmak köyünde kurulan 'Dinek Yöresel Ürünler Pazar'ında yapılıyor. Yaklaşık iki ay önce faaliyete geçirilen proje ile çiftçilerin ürettiği ürünler, doğrudan tüketici ile daha ekonomik bir şekilde buluşturuluyor. Böylece üretiminin her aşaması valilik tarafından kontrol edilirken çiftçilerin ürünleri de ellerinde kalmıyor. Satış mağazasında da istihdam edilen kadınlar ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Aileme destek amaçlı buraya geliyorum"

Müşterilerin satın aldığı yöresel ve organik ürünlerden memnun kaldıklarını ifade eden ve mağazada satış yaparak gelir elde eden Aysel Demir, "Kırıkkale'nin tanıtımını yapıyoruz en başta. Keskin'den, Karaahmetli'den, Sulakyurt'tan turşularımız geliyor. Fasulyelerimiz geliyor. Onların tanıtımını yapıyoruz. Gelen müşterilerimiz yöresel ürün ve organik ürün olduğundan çok memnun kalıp gidiyor. Diğer arkadaşlarına da tavsiye edip onların da gelmesini sağlıyorlar. Gelen müşteriler genelde hep tavsiye üzerine geliyorlar. 'Arkadaşlarımız gelmişler çok memnun kalmışlar biz de gelelim deneyelim' diyorlar. Sabahleyin ilk geldiğimizde hamurumuzu yoğuruyoruz. İçlerimizi hazırlıyoruz. Sonrasında müşterilerimiz geldiği zaman gözleme ve kete yapıyoruz. Eğer müşterimiz gelmezse yufka yapıyoruz. Yufkanın hamurunu hazırlıyoruz. Paketleme yapıyoruz. Gün içerisinde mantı yapıyoruz. Sipariş olursa erişte yapıyoruz" dedi.

"Buradaki ürünlerde hiç katkı maddesi yok"

Müşterilerin buraya yoğun ilgi gösterdiklerini kaydeden Gülşen Demir ise, "Köylü kardeşlerimizin ürettikleri mamulleri biz burada unları hamur haline getiriyoruz. Yoğuruyoruz erişte yapıyoruz. Gözleme yapıyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz. Buradaki ürünlerde hiç katkı maddesi yok. Elimizde yapıyoruz. Tamamen ev yapımı hiç katkı yok. Satın alma bir şey yok tamamen köy ürünleri. Biz geliyoruz hamurumuzu yoğurup ekmeğimizi yapıyoruz. Gözleme yapıyoruz. İçli yapıyoruz. İçli yapıyoruz. Erişte kesiyoruz. Mantı yapıyoruz. Sarma sarıyoruz. Müşterilerimiz geliyor. Onların arzusuna göre onların istediklerini yapıyoruz. Benim 3 çocuğum var. Bir oğlum askere gidecek. Kızım okuyor. Eşime katkıda bulunmak istiyorum. Aile ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.