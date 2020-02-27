1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köylülere yeni gelir kapısı! Onlar üretiyor, valilik satıyor

Kırıkkale'de yaşayan çiftçilerin üretimini yaptıkları yöresel ve organik ürünler, 'Dinek Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nda tüketici ile buluşturuluyor.
 27 Şubat 2020 22:17
Yazdır
Köylülere yeni gelir kapısı! Onlar üretiyor, valilik satıyor

Kırıkkale'de yaşayan çiftçilerin üretimini yaptıkları yöresel ve organik ürünler, 'Dinek Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nda tüketici ile buluşturuluyor. Tamamı organik olan ürünlerin her aşaması valilikçe takip ediliyor.

Kırıkkale'nin köylerinde yaşamlarını sürdüren çiftçiler, valilik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekonomik olarak destekleniyor. Vali Yunus Sezer'in başlattığı proje kapsamında çiftçilere destek vermek amacıyla çiftçilerin ürettiği salça, turşu, bal, erişte, ekmek, Kılıçlar soğanı, tuz, çekirdek, un, Delice pekmezi ve kuru bakliyat gibi gıda ürünlerinin satışı Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Irmak köyünde kurulan 'Dinek Yöresel Ürünler Pazar'ında yapılıyor. Yaklaşık iki ay önce faaliyete geçirilen proje ile çiftçilerin ürettiği ürünler, doğrudan tüketici ile daha ekonomik bir şekilde buluşturuluyor. Böylece üretiminin her aşaması valilik tarafından kontrol edilirken çiftçilerin ürünleri de ellerinde kalmıyor. Satış mağazasında da istihdam edilen kadınlar ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Aileme destek amaçlı buraya geliyorum"

Müşterilerin satın aldığı yöresel ve organik ürünlerden memnun kaldıklarını ifade eden ve mağazada satış yaparak gelir elde eden Aysel Demir, "Kırıkkale'nin tanıtımını yapıyoruz en başta. Keskin'den, Karaahmetli'den, Sulakyurt'tan turşularımız geliyor. Fasulyelerimiz geliyor. Onların tanıtımını yapıyoruz. Gelen müşterilerimiz yöresel ürün ve organik ürün olduğundan çok memnun kalıp gidiyor. Diğer arkadaşlarına da tavsiye edip onların da gelmesini sağlıyorlar. Gelen müşteriler genelde hep tavsiye üzerine geliyorlar. 'Arkadaşlarımız gelmişler çok memnun kalmışlar biz de gelelim deneyelim' diyorlar. Sabahleyin ilk geldiğimizde hamurumuzu yoğuruyoruz. İçlerimizi hazırlıyoruz. Sonrasında müşterilerimiz geldiği zaman gözleme ve kete yapıyoruz. Eğer müşterimiz gelmezse yufka yapıyoruz. Yufkanın hamurunu hazırlıyoruz. Paketleme yapıyoruz. Gün içerisinde mantı yapıyoruz. Sipariş olursa erişte yapıyoruz" dedi.

"Buradaki ürünlerde hiç katkı maddesi yok"

Müşterilerin buraya yoğun ilgi gösterdiklerini kaydeden Gülşen Demir ise, "Köylü kardeşlerimizin ürettikleri mamulleri biz burada unları hamur haline getiriyoruz. Yoğuruyoruz erişte yapıyoruz. Gözleme yapıyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz. Buradaki ürünlerde hiç katkı maddesi yok. Elimizde yapıyoruz. Tamamen ev yapımı hiç katkı yok. Satın alma bir şey yok tamamen köy ürünleri. Biz geliyoruz hamurumuzu yoğurup ekmeğimizi yapıyoruz. Gözleme yapıyoruz. İçli yapıyoruz. İçli yapıyoruz. Erişte kesiyoruz. Mantı yapıyoruz. Sarma sarıyoruz. Müşterilerimiz geliyor. Onların arzusuna göre onların istediklerini yapıyoruz. Benim 3 çocuğum var. Bir oğlum askere gidecek. Kızım okuyor. Eşime katkıda bulunmak istiyorum. Aile ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı
27 Şubat 2020 21:51		 'Koronavirüsü konusunda panik havasına yer vermeyin'
27 Şubat 2020 21:36
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
27 Şubat 2020 21:26		 Kayıp kızlar güvenlikçilerin dikkati sayesinde bulundu
27 Şubat 2020 20:38
'Eroin yakalayan ülkelerin başında türkiye geliyor'
27 Şubat 2020 20:08		 28 Şubat mağduru gördüğü işkenceleri unutamıyor
27 Şubat 2020 20:03
Evinde ölü bulunan doktor, İzmir'de toprağa verildi
27 Şubat 2020 19:23		 Otomobillerini satmak için isterken dolandırıldılar
27 Şubat 2020 19:15
Doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı
27 Şubat 2020 19:11		 3 İdlib şehidi askeri helikopterle Hatay'a getirildi
27 Şubat 2020 18:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:00 - İdlib'de 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi22:48 - Köy okuluna yapılan müzik sınıfında enstrümanlı ders22:43 - Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü22:38 - 'AK Parti ve Erdoğan karşıtlığıyla bir araya geliyorlar'22:33 - Koronovirüs Almanya'ya da sıçradı22:28 - Kamuda personel servisi kalkıyor22:17 - Köylülere yeni gelir kapısı! Onlar üretiyor, valilik satıyor22:11 - Ürün güvenliği kanun teklifi'nin 7 maddesi kabul edildi22:06 - Pentagon: İdlib'de Türkiye ile çalışmanın yollarını arıyoruz22:01 - Sokak hayvanlarının gönüllü veterinerliğini yapıyor
21:56 - Türk plastik cerrahları çocukların yüzlerini güldürüyor21:51 - Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı21:46 - 'İstihdam garantili' meslek lisesi ciroda hedef büyüttü21:41 - FETÖ'den aranan eski daire başkanı yakalandı21:36 - 'Koronavirüsü konusunda panik havasına yer vermeyin'21:31 - Koronavirüsünün en küçük mağduru yaşam savaşını kazandı21:26 - İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor21:21 - Uçakta olay çıkaran kadına tahliye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'ndan 'personel alım' açıklaması
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bakan Soylu'dan 'POMEM sonuçları' ile ilgili açıklama
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Kamuda personel servisi kalkıyor
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Yolava Belediye başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
regaib kandili 2
online dershane 2
12 yaşından küçük çocukların topa kafa vurmalarının yasaklanması 2
ıhlamurlar çiçek açtığı zaman 2
01.03.2020 galatasaray vs gençlerbirliği maçı 4
yavaş iş yapanı görünce çıldırmak 4
Julia Roberts 1
28.02.2020 alanyaspor vs beşiktaş maçı 4
melemen 3
sadık çiftpınar 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam