Köy okuluna yapılan müzik sınıfında enstrümanlı ders

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu?ndaki öğrenciler, hayırseverlerin yardımıyla kurulan müzik sınıfında, enstrümanla ders yapıyor. İlk kez piyano ve gitar gibi enstrümanları gören öğrenciler, ders yapmaktan oldukça memnun.

Ermenek ilçesinde 478 öğrencinin eğitim gördüğü İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu?na hayırseverler tarafından, piyano, gitar, bağlama ve ritim aletleri gibi enstrümanlar alınıp 3 ay önce müzik sınıfı kuruldu. Okulda öğrenim gören öğrenciler de böylece müzik derslerini bu sınıfta yapıyor. Aynı okulda eğitim gören, özel eğitimli öğrenciler de bu sınıfta müzik dersi yapma şansı buluyor. Hayatlarında ilk kez gördükleri piyano, gitar gibi enstrümanlarla ders yapan öğrenciler ise oldukça memnun.

'MÜZİKLE DAHA ÇOK AÇILDILAR'

Özel Eğitim Öğretmeni Yusuf Ziya Çataltaş, özel eğitimli öğrencilerin müzik dersleri sayesinde diğer öğrenci arkadaşlarıyla iletişimlerinin artığını belirterek, "Özel eğitimli öğrencilerimiz çok duygusal. Müzikle daha çok açıldılar, arkadaşlarıyla iletişimleri daha çok arttı. Bu sınıfta vakit geçiriyorlar. Sürekli bu sınıfa gelip, bağlama ve gitar çalmak istiyorlar" dedi.

Müzik Öğretmeni Mehmet Emin Aysal, sınıf yaklaşık 3 ay önce kurulduğunu belirtti. Aysal, "Sınıfımızda 1 piyano, 8 gitar, 8 bağlama ile küçük ritim çalgıları var. Öğrencilerimiz arasında daha hala piyona ile tanışmayan, gitar ve bağlama görmeyen vardı. Şu anda bu müzik aletleriyle tanıştılar. Hem müzik dersine ilgileri arttı hem de bu sınıf sayesinde diğer derslerine de daha iyi motive olmaya başladılar" diye konuştu.

Özel eğitim öğrencisi Sude Bayındır ise şiir okumaya çok sevdiğini belirterek, "Müzik sayesinde şiirlerimi daha iyi ezberliyorum" dedi.

1 yıldır gitar çaldığını belirten Umut Akman da okulda da gitar çalabilmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.