İdlib'de 1.709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Edinilen bilgiye göre, son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejimin 55 tankı, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmatdeposu ve 7 havan imha edildi.
|27 Şubat 2020 23:00
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İdlib'deki operasyonlarda son 17 güde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
İdlib'de yapılan operasyonlar kapsamında Suriye Rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan imha edildi.Hatay Valisi: İdlip'te 9 şehidimiz var
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