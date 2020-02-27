Erdoğan'dan Beştepe'de çok acil güvenlik toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İdlib operasyonuyla ilgili acil güvenlik toplantısı düzenliyor.
|27 Şubat 2020 23:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İdlib operasyonuyla ilgili acil güvenlik toplantısı düzenliyor.
Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuvvet Komutanları katıldı.
Toplantıdan sonra son dakika açıklamaların gelmesi bekleniyor. Sosyal medyaya düşen iddialar sebebiyle kamuoyunda gergin bir bekleyiş var. Türkiye Ankara'dan gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.
Güvenlik toplantısının 2 saat sürdüğü belirtiliyor.
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