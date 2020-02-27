Koronavirüs ABD'de yayılıyor: 33 yeni vaka tespit edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 33 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Kalifornia Valisi Gavin Newsom, vakaların 5'inin eyalete dışarıdan geldiğini açıkladı.
|27 Şubat 2020 23:16
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ABD'de gittikçe artıyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette 33 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini söyledi.
Newsom, vakalardan 5'inin eyalete dışarıdan geldiğini dile getirirken, ilk vakanın eyaletin Sacramento şehrinde tespit edildiğini açıkladı.
Newsom, yetkililerin koronavirüs konusunda sürekli olarak irtibat halinde olduğunu kaydetti.
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