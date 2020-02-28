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28 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

28 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
 28 Şubat 2020 00:01
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28 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını gerçekleştirecek, millet bahçeleri ile TOKİ konutlarında incelemelerde bulunacak.

(Osmaniye/10.30-17.30)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Nadir Hastalıklar Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenecek panele katılacak.

(Ankara/14.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, AK Parti Sivas Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına ve TÜGVAnın düzenlediği "Siyaset ve Toplumu Şekillendirme Projesi: 28 Şubat" adlı programa iştirak edecek.

(Sivas/11.45-19.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugünün Penceresinden 28 Şubat" toplantısına katılacak.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Milli Parkı Yönetim Merkezi açılış törenine katılacak, Uludağ Milli Parkı'nda, DSİ gölet yapım alanında ve Kirazlıyayla Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, otel işletmecileriyle toplantı yapacak.

(Bursa/10.00-19.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ramada İskenderun Harbour Hotel'de Hatay İstişare Toplantısı'na katılacak, İskenderun Gümrük Müdürlüğünü ve Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü, Zeytin Dalı Sınır Kapısında incelemelerde bulunacak, MÜSİAD Vizyoner Anadolu Buluşmaları 103. Genel İdare Kurulu Gala Yemeği'ne iştirak edecek.

(Hatay/10.00-19.00)

3- TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı son çeyrek ve yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak, ocak ayı dış ticaret ile motorlu kara taşıtları istatistiklerine ilişkin haber bültenlerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sabancı Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıracak ve hutbe verecek, Valiliği ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.

(Adana/09.00-15.00)

2- Van'ın Başkale ve Elazığ'ın Sivrice ilçelerindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Van/Elazığ)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu biri firari 49 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)

5- ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapılacak.

(İstanbul/10.00)

6- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Valencia/23.00)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak.

(Nyon/15.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın ilk maçında Samsun Canik Belediyespor, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

(Samsun/16.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası Halkbank-İnegöl Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/19.00)

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