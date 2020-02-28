Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
|28 Şubat 2020 00:18
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