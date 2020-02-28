Kılıçdaroğlu, Hatay milletvekillerinin kente gönderdi
İdlib'deki rejim saldırısı ve son durumun ele alındığı toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için kente gönderildiği öğrenildi
|28 Şubat 2020 00:20
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde KRT televizyonunda canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, program çıkışı parti genel merkezine geçti.
Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İletişim Başkanı Fahretin Altun'tan açıklama
28 Şubat 2020 01:18
|Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
28 Şubat 2020 00:59
|RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu
28 Şubat 2020 00:38
|İdlip'de şehit sayısı 22'ye yükseldi
28 Şubat 2020 00:37
|28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız
28 Şubat 2020 00:35
|Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
28 Şubat 2020 00:24
|Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
28 Şubat 2020 00:18
|28 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Şubat 2020 00:01
|Erdoğan'dan Beştepe'de çok acil güvenlik toplantısı
27 Şubat 2020 23:25
|İdlib'de 1.709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
27 Şubat 2020 23:00