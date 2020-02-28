Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'ten gelen haberlerin ardından telefonda görüştü. Akşener'in, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya döndüğü öğrenildi.
|28 Şubat 2020 00:24
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'ten gelen haberlerin ardından telefonda görüştü.
Akşener'in, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya döndüğü öğrenildi.
Bu arada MHP lideri Bahçeli de, parti merkezine geçti ve kurmaylarını topladı
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İletişim Başkanı Fahretin Altun'tan açıklama
28 Şubat 2020 01:18
|Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
28 Şubat 2020 00:59
|RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu
28 Şubat 2020 00:38
|İdlip'de şehit sayısı 22'ye yükseldi
28 Şubat 2020 00:37
|28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız
28 Şubat 2020 00:35
|Kılıçdaroğlu, Hatay milletvekillerinin kente gönderdi
28 Şubat 2020 00:20
|Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
28 Şubat 2020 00:18
|28 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Şubat 2020 00:01
|Erdoğan'dan Beştepe'de çok acil güvenlik toplantısı
27 Şubat 2020 23:25
|İdlib'de 1.709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
27 Şubat 2020 23:00