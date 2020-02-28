Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor

YOLAVA BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Yalova belediyesindeki bir memurun, daha önce, kayıt dışı belediye paralarını, Bulgaristan'daki bir hesaba aktardığı tespit edilmiş ve bu personel ile birlikte belediye başkan yardımcısı tutuklanmıştı.