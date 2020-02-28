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Regaip Kandili'nde 62 hafız Kuran-ı Kerim okudu

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Denizli'de camiler doldu taştı. Denizli İl Müftülüğü "Hafızlık Merasimi ve Regaip Kandil Programı" düzenledi.
 28 Şubat 2020 00:29
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Regaip Kandili'nde 62 hafız Kuran-ı Kerim okudu

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Denizli'de camiler doldu taştı. Denizli İl Müftülüğü "Hafızlık Merasimi ve Regaip Kandil Programı" düzenledi.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile "Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran üç aylar, 25 Şubat'ta başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili vatandaşlar tarafından dualar ve ibadetler ile ihya edildi. Denizli İl Müftülüğü ve Pamukkale İlçe Müftülüğünün düzenlediği Hafızlık Merasimi ve Regaip Kandil Programı'na Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, 62 hafız ve bir çok ilahi okuyan din görevlisi ile vatandaşlar katıldı.

62 Hafız huşu içerisinde Kuran-ı Kerim okudu

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi başta olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarına binlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar dua ederek, bu mübarek gecenin zulüm altında olan, sıkıntı çeken Müslümanlara rahmet ve bir kurtuluş vesilesi olması temennisinde bulundu. Regaip Kandili programının ardından 62 Hafız Kuran-ı Kerim okudu. Huzur içerisinde dinleyen vatandaşlar programın ardından DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç duaların ardından vatandaşlara vaaz verdi.

"Allah'ın kelamını ezberledikten sonra Kur'an ile onun hayatını anlamlandırır"

Program kapsamında Hafızlık Merasimi içerisinde konuşma yapan Kadir Dinç, "Peygamber efendimiz buyuruyor ki, elbette her meslek erbabı mesleği itibariyle saygındır. Fakat hafızlar için ayrı bir özellik var. Bir hafız ki Allah'ın kelamını ezberledikten sonra onun helalini helal, haramını haram bilene hayatına tatbik ederse ezberlediği Kur'an onun hayatını anlamlandırırsa beşeri hayatını, toplumsal hayatını, ev hayatını, aile hayatını Kur'an-ı Kerim onun hayatını ima ederse işte o hafızalar kıyamet günü cehennemlik olmayı hak eden anne babası dışında akrabası olan 10 kişiye kadar şefaat edecekler" şeklinde ifade etti.

"200 bini aşkın çocuğumuz Kur'an kurslarında Rabbini tanıyor, peygamberini tanıyor"

Dinç, hafızların, hafız olarak kalabilmeleri için ezberledikleri Kur'an'ın ahlakına sahip olarak etraflarına ışık saçma noktasında mutlaka her birimizin yardımcı olması ve onlara rehberlik yapması icap ettiğini belirtti. Dinç konuşmalarının devamın ise şöyle konuştu: "Mevla'ya sonsuz hamdı senalar olsun. Nereden nerelere geldik. Bugün burada 62 hafızımızın mutluluğunu paylaşıyoruz. Cenaba Hakka sonsuz hamdı senalar olsun ki geçen yıl itibariyle yıllık baz da ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı olarak belge verdiğimiz hafız sayımız 10 bin 266 olmuş. Bir yılda hafızlık belgesi alan hafız sayımız cenaba hakka sonsuz hamdı senalar olsun. Bu imkanı sağlayan tüm devlet büyüklerimizden Mevla razı olsun. O yaş engelleri kalktıktan sonra bakın bugün bizim 4-6 yaş arası yaz Kur'an kurslarımızda Denizli'mizde 120'yi aşkın tüm ülke genelinde itibariyle baktığımızda 200 bini geçen çocuğumuz Kur'an kurslarında din eğitimi alıyor. Rabbini tanıyor, peygamberini tanıyor, kitabını tanıyor, milletinin karakterini tanıyor. Kendi kültürü, değeriyle buluşuyor çocuklarımız ve değerleriyle yetişmeleri noktasında tüm müftülüklerimiz duyarlı kardeşlerimiz, hayırsever kardeşlerimiz, resmi ve sivil erkan elhamdülillah çaba sarf ediyor, hayret gösteriyor."
İhlas Haber Ajansı
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