Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtığını duyurdu
|28 Şubat 2020 00:33
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