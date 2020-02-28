Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|28 Şubat 2020 01:37
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