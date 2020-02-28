1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirilen asker için vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti.
 28 Şubat 2020 01:53
Yazdır
Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirilen asker için vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti.

İdlib'teki saldırıda şehit olan ve yaralanan askerler Hatay'daki çeşitli hastanelere getirildi. 1 yaralı asker de Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerin getirildiğini duyan vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'da hastaneye gelerek yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar, Kaymakam Karamehmetoğlu'nun kan ihtiyacının olmadığını duyurması üzerine dağıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Regaip Kandili'nde 62 hafız Kuran-ı Kerim okudu
28 Şubat 2020 00:29		 Köylülere yeni gelir kapısı! Onlar üretiyor, valilik satıyor
27 Şubat 2020 22:17
Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı
27 Şubat 2020 21:51		 'Koronavirüsü konusunda panik havasına yer vermeyin'
27 Şubat 2020 21:36
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
27 Şubat 2020 21:26		 Kayıp kızlar güvenlikçilerin dikkati sayesinde bulundu
27 Şubat 2020 20:38
'Eroin yakalayan ülkelerin başında türkiye geliyor'
27 Şubat 2020 20:08		 28 Şubat mağduru gördüğü işkenceleri unutamıyor
27 Şubat 2020 20:03
Evinde ölü bulunan doktor, İzmir'de toprağa verildi
27 Şubat 2020 19:23		 Otomobillerini satmak için isterken dolandırıldılar
27 Şubat 2020 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:41 - CHP'li Öztrak: TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz02:39 - İdlib'teki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi02:26 - Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı02:17 - HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Acımız büyük, milletimizin başı sağolsun02:09 - Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı02:03 - Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması01:59 - Türk Savaş uçakları Suriye'de01:53 - Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti01:50 - Altun'dan, Güvenlik zirvesi sonrası açıklama01:50 - Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin
01:49 - KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı01:46 - Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecek01:37 - Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü00:59 - Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı00:38 - RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu00:37 - İdlip'de şehit sayısı 29'a yükseldi00:35 - 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız00:33 - Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 29'a yükseldi
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Altun'dan, Güvenlik zirvesi sonrası açıklama
Kılıçdaroğlu, Hatay milletvekillerinin kente gönderdi
RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu
Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı
Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29 numaralı koltuğun hikayesi 1
maria sharapova'nın tenisi bırakması 3
ali koç geliyor 1
sadık çiftpınar 2
26.02.2020 real madrid vs manchester city maçı 2
hayrabolu tatlısı 3
ihtiyaçlar piramidi 2
erkan naldemirci 1
ice man 3
yeşil üzüm 5
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam