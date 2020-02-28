Türk Savaş uçakları Suriye'de
Rejimin, İdlip'te Türk askerlerine saldırı sonrasında, Türkiye, Lazkiye dahil Suriye rejiminin tüm noktalarını vurmaya başladı
|28 Şubat 2020 01:59
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Suriye rejiminin, Türk askerlerine saldırması sonrasında, toplanan Güvenlik zirvesinde önemli kararlar alındı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." açıklamasını yapmıştı.
Saldırı sonrasında Diyarbakır ve Konya'dan havalanan savaş uçaklarının, Suriye rejiminin konuşlandığı tüm noktaları ateş altına aldığı belirtiliyor.
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