Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.
|28 Şubat 2020 02:03
|Yazdır
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.
Sanchez, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sanchez, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu belirterek, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|CHP'li Öztrak: TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz
28 Şubat 2020 02:41
|İdlib'teki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
28 Şubat 2020 02:39
|Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı
28 Şubat 2020 02:26
|HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Acımız büyük, milletimizin başı sağolsun
28 Şubat 2020 02:17
|Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı
28 Şubat 2020 02:09
|Türk Savaş uçakları Suriye'de
28 Şubat 2020 01:59
|Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin
28 Şubat 2020 01:50
|Altun'dan, Güvenlik zirvesi sonrası açıklama
28 Şubat 2020 01:50
|KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı
28 Şubat 2020 01:49
|Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecek
28 Şubat 2020 01:46