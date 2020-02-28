1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Şu anda hastanelerimizde 36 yaralımız bulunmaktadır."
 28 Şubat 2020 02:09
Yazdır
Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Şu anda hastanelerimizde 36 yaralımız bulunmaktadır."

Vali Doğan, gece 02.00'de yaptığı açıklamada, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 29'a yükseldiğini belirtmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Öztrak: TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz
28 Şubat 2020 02:41		 İdlib'teki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
28 Şubat 2020 02:39
Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı
28 Şubat 2020 02:26		 HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Acımız büyük, milletimizin başı sağolsun
28 Şubat 2020 02:17
Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması
28 Şubat 2020 02:03		 Türk Savaş uçakları Suriye'de
28 Şubat 2020 01:59
Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin
28 Şubat 2020 01:50		 Altun'dan, Güvenlik zirvesi sonrası açıklama
28 Şubat 2020 01:50
KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı
28 Şubat 2020 01:49		 Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecek
28 Şubat 2020 01:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:41 - CHP'li Öztrak: TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz02:39 - İdlib'teki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi02:26 - Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı02:17 - HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Acımız büyük, milletimizin başı sağolsun02:09 - Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı02:03 - Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması01:59 - Türk Savaş uçakları Suriye'de01:53 - Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti01:50 - Altun'dan, Güvenlik zirvesi sonrası açıklama01:50 - Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin
01:49 - KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı01:46 - Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecek01:37 - Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü00:59 - Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı00:38 - RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu00:37 - İdlip'de şehit sayısı 29'a yükseldi00:35 - 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız00:33 - Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 29'a yükseldi
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Altun'dan, Güvenlik zirvesi sonrası açıklama
Kılıçdaroğlu, Hatay milletvekillerinin kente gönderdi
RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu
Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı
Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12 yaşından küçük çocukların topa kafa vurmalarının yasaklanması 2
hayrabolu tatlısı 3
27.02.2020 alba berlin vs bayern münih maci 4
Bizi mahkemeye verin diyoruz,vermiyorsunuz 1
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 4
28.02.2020 alanyaspor vs beşiktaş maçı 4
ffp 2
suudi arabistan'ın umreyi korona virüsü sebebiyle durdurması 3
ice man 3
26.02.2020 real madrid vs manchester city maçı 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam